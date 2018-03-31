Trabzonspor'da G.Saray maçı öncesi 4 eksik! – Fotomaç – 31 Mart 2018
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    31 Mart 2018, Cumartesi
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    'da G.Saray maçı öncesi 4 eksik!

    <a href="/index/trabzonspor?id=baf82e9c-5437-4eab-969e-5495abce38bf" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'da G.Saray maçı öncesi 4 eksik!

    , 'de yarın deplasmanda 'a konuk olacak.

    Ligin son 2 haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u deplasmanda 3-1, sahasında da Evkur 'u 4-1'lik skorla mağlup eden bordo-mavililer, lig lideri rakibi karşısında kazanarak art arda 3 maçtan galibiyetle ayrılmanın mücadelesini verecek.

    Ligde 42 puanla 5. sırada yer alan bordo-mavililer, Avrupa kupalarına katılma hedefi doğrultusunda zorlu rakibi karşısında puan kaybetmek istemiyor.

    DEPLASMAN SERİSİ
    Deplasmanda en son yenilgisini ligin 9. haftasında Evkur karşısında 1-0'lık sonuçla alan ve daha sonra 8 dış saha maçında 4 galibiyet, 4 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen ekibi, dış sahadaki yenilmezlik serisini de sürdürmenin mücadelesini verecek.

    Ligde 21 Ekim 2017 tarihinde Evkur Yeni Malatyaspor maçında son dış saha yenilgisini alan bordo-mavililerin deplasmanda 161 gündür bileği bükülmüyor.

    EKSİKLİKLER
    Bordo-mavililerde cezalısı Nijeryalı Ogenyi Onazi'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Esteban Alvarado, Jan Durica, Fabian Castillo ile Matus Bero, karşısında forma giyemeyecek.

    Milli takımda sakatlık yaşayan ve Trabzon'a döndükten sonra saha çalışmalarına başlayan 'nun da yarınki karşılaşmada oynama ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.

    Teknik direktör 'ın ligde son oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçının 11'ini büyük oranda koruması bekleniyor. Deneyimli teknik adamın sadece cezalı Onazi'nin yerine Hubocan'ı 11'de görevlendirmesi bekleniyor.

    7 OYUNCU SINIRDA
    'da karşılaşması öncesi 7 oyuncu ceza sınırında bulunuyor.

    Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Durica ile Bero'nun yanı sıra , , , ve Dame N'Doye Galatasaray mücadelesinde kart görmeleri durumunda ligin 28. haftasında Kayserispor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

    'un Galatasaray karşısına, , Pereira, Uğur Demirok, Hubocan, Novak, Okay Yokuşlu, Kucka, , Sosa, Yusuf Yazıcı ve 'dan oluşan 11 ile çıkması bekleniyor.

    1. 31 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:40
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