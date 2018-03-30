Kaptan Onur: "Maşallah size" – Fotomaç – 30 Mart 2018
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HEPSİ
    30 Mart 2018, Cuma
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    : "Maşallah size"

    Kaptan Onur: "Maşallah size"

    Kaptan Onur, genç kaleciler ve ile yakından ilgileniyor.

    Kaptan Onur, genç kaleciler ve ile yakından ilgileniyor. Onur, Arda ve Uğurcan'ı "Maşallah. Aferin çocuklar" diyerek motive ediyor. Onur'un bu sözlerinden sonra futbolcuların antrenmanlarda daha da istekli çalıştığı gözlemlendi.
    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:11
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