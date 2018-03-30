Derbi öncesi flaş gelişme!
A Milli Futbol Takımı'nın kampından sakat dönen Trabzonspor’un orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu’nun durumunun ciddi olmadığı belirtildi.
Karadağ ile oynanan hazırlık maçında sağ ayak bileğinden sakatlanan Okay Yokuşlu'nun çekilen MR'ında ciddi bir sorunun olmadığı öğrenildi. Sağ ayak bileğinde darbeye bağlı ödem tespit edilen Okay'ın tedavisinin devam ettiği kaydedilirken, salonda çalışmalarını sürdüren oyuncunun Galatasaray karşısında oynayıp oynamayacağının maç günü netlik kazanacağı belirtildi.
- 30 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 14:07
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Aziz Yıldırım'ın seçim sloganı belli oldu!
Toplam 4
Yorum
CELAL TUZ RUHU
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G.Saray’da planladım
Toplam 2
Yorum
cimbomlu haginin fotoğrafını bile görmek cimbomlular için büyük mutluluk. bize yaşattıkları için takımımıza ve hagimize teşekkür ediyoruz.
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Aziz Yıldırım'ın seçim sloganı belli oldu!
Toplam 4
Yorum
adanalı aldığın yabancı futbolculardan ettiğin zararı konuş bir o kadar daha tesis yapar başkanlık tesis yapmayla bitmiyor
Derbi öncesi flaş gelişme! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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