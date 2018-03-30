Derbi öncesi flaş gelişme! – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
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    Derbi öncesi flaş gelişme!

    Derbi öncesi flaş gelişme!

    A Milli Futbol Takımı'nın kampından sakat dönen ’un orta saha oyuncusu ’nun durumunun ciddi olmadığı belirtildi.

    Karadağ ile oynanan hazırlık maçında sağ ayak bileğinden sakatlanan 'nun çekilen MR'ında ciddi bir sorunun olmadığı öğrenildi. Sağ ayak bileğinde darbeye bağlı ödem tespit edilen Okay'ın tedavisinin devam ettiği kaydedilirken, salonda çalışmalarını sürdüren oyuncunun Galatasaray karşısında oynayıp oynamayacağının maç günü netlik kazanacağı belirtildi.

    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 14:07
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