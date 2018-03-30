"3 sene sabredin" – Fotomaç – 30 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Mart 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    "3 sene sabredin"

    "3 sene sabredin"

    Trabzonspor 'da başkan adaylığını açıklayan Ahmet Ağaoğlu yazılı basında ilk özel röportajını FOTOMAÇ'a verdi ve çok önemli açıklamalar yaptı.

    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:45
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    "3 sene sabredin" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN