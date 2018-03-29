Trabzonspor'dan kongre açıklaması
Trabzonspor'da genel kurulda çoğunluk sağlanamadığı için çoğunluk aranmayan ikinci toplantının 7-8 Nisan 2018 tarihlerinde yapılacağını açıklandı.
Kulübümüzün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın çoğunluk aranan ilk toplantısı 29-30 Mart 2018 tarihlerinde saat 12.00'de Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılması ilan edilmişti. Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu bu yasal süreç içerisinde yapılması gereken tüm işleri tamamlayıp, Genel Kurul ortamını oluşturmuştur. Hazirun listesinde belirtilen ve genel kurula katılma hakkı bulunan 7578 kişiden oluşan liste görüldü. 29 Mart 2018 Perşembe günü Saat: 12.30'da yapılan tespitte Tüzük gereği gerekli çoğunluğun olmadığı açık olarak tespit edilmiştir.
Bu nedenle daha önce üyelere ilan edilen gündemde belirtildiği üzere çoğunluk aranmayan ikinci toplantı 7-8 Nisan 2018 tarihlerinde Hayri Gür Spor Salonu'nda yapılmak üzere tehir edilmiştir
- 29 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 14:38
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Ersan'dan, FETÖ'cü Enes'e 'Osmanlı tokadı'
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ERHARD enes 17 sayı ersan 4 sayı. enes 14 rib ersan 8 rib.
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Transferde Yıldırım şov! İmzalar atılmaya başladı
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bit git artık şu takımın başından temmuzda transferler bitecek dediyse eylül sonuna kaldı demektir.lig başladıktan sonra eylülde 30yaş üstü transferler. her sene aynı durum
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GERÇEKLER ACIDIR ADAMLAR 1888LERDEN OLAN ŞAMPİYONLUKLARI HESABA KATIYOR BİZ 1959. 1923-1959 ARASI LİGLER TATİLE Mİ GİRDİ O ZAMAN 1959 ÖNCESİ MİLLİ MAÇLAR DAH
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