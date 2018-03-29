Çalımbay’dan basın toplantısı – Fotomaç – 29 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Mart 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Çalımbay’dan basın toplantısı

    Çalımbay’dan basın toplantısı

    Teknik direktör , gündemdeki konularla ilgili olarak bugün saat 11.00'de basın toplantısı düzenleyecek.

    Teknik direktör , gündemdeki konularla ilgili olarak bugün saat 11.00'de basın toplantısı düzenleyecek. Tecrübeli hocanın derbisi öncesi sakat oyuncularla ve takımın bu maç öncesi moral ve motivasyonuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.
    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:23
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Çalımbay’dan basın toplantısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN