Uğurla ve karsıla – Fotomaç – 28 Mart 2018
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    28 Mart 2018, Çarşamba
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    Uğurla ve karsıla

    Uğurla ve karsıla

    Taraftar cumartesi günü takımı ’dan uğurlayıp ’da karşılayacak

    Bordo-mavili taraftar, G.Saray derbisi için 'a gidecek takımları için iki ayrı organizasyon yapacak. G.Saray taraftarının derbisi öncesi takımlarına verdiği destek dolayısıyla takımlarının morallerinin bozulmasını istemeyen bordo-mavili taraftarların, cumartesi günü İstanbul'a gidecek olan kafileyi havalimanından kalabalık bir şekilde uğurlaması bekleniyor. Bu arada İstanbul'daki taraftarların da takımı karşılamak için yine bir organizasyon içerisinde olduğu ve havalimanında kalabalık bir grubun olması bekleniyor. Bu konuda çalışmaların devam ettiği ve tüm detayların ayrıntılı olarak planlandığı dile getirildi.
    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:17
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