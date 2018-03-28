Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü – Fotomaç – 28 Mart 2018
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    28 Mart 2018, Çarşamba
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    , maçı hazırlıklarını sürdürdü

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>, <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> maçı hazırlıklarını sürdürdü

    'de 1 Nisan Pazar günü deplasmanda ile karşılaşacak , hazırlıklarını sürdürdü.

    Teknik direktör yönetiminde yapılan antrenmana milli oyuncular Okay Yokuşlu, Uğur Demirok, Yusuf Yazıcı, Novak, Hubocan ve Onazi ile sakatlıkları devam eden Esteban Alvarado, Fabian Castillo ve Durica katılmadı. Matus Bero koşu yaparken Abdülkadir Ömür ise takımla çalışmalara başladı.

    Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda dar alanda pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptılar.

    Bu arada antrenman öncesi teknik direktör , Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesi Başkanlığına seçilen Selçuk Kılıç ve yönetim kurulu üyelerini pasta keserek tebrik etti.

    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:38
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