Siftah peşinde!
Fırtına, G.Saray'ı devirerek 2018 yılında ilk kez 3 maç üst üste kazanmanın mücadelesini verecek.
Fırtına, G.Saray'ı devirerek 2018 yılında ilk kez 3 maç üst üste kazanmanın mücadelesini verecek. Geçen yılın son dönemlerinde art arda 5 karşılaşmayı kazandıktan sonra yeni yıla ilk 5 maçta 4 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak kötü başlayan Karadeniz ekibi, TM Akhisar ve EY Malatyaspor sınavının ardından 3'te 3 yapmaya çalışacak.
- 28 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:20
FOTOMAÇ GÜNDEM
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