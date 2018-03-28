Siftah peşinde! – Fotomaç – 28 Mart 2018
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    28 Mart 2018, Çarşamba
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    Siftah peşinde!

    Siftah peşinde!

    , G.Saray'ı devirerek 2018 yılında ilk kez 3 maç üst üste kazanmanın mücadelesini verecek.

    , G.Saray'ı devirerek 2018 yılında ilk kez 3 maç üst üste kazanmanın mücadelesini verecek. Geçen yılın son dönemlerinde art arda 5 karşılaşmayı kazandıktan sonra yeni yıla ilk 5 maçta 4 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak kötü başlayan ekibi, TM Akhisar ve EY Malatyaspor sınavının ardından 3'te 3 yapmaya çalışacak.
    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:20
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