Fırtına’da tam 11 eksik – Fotomaç – 28 Mart 2018
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    28 Mart 2018, Çarşamba
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    ’da tam 11 eksik

    , G.Saray derbisinin hazırlıklarını 'nde teknik direktör yönetiminde sürdürdü.

    , G.Saray derbisinin hazırlıklarını 'nde teknik direktör yönetiminde sürdürdü. Antrenmana sakatlıkları bulunan Castillo, Esteban ile Durica'nın yanı sıra ülkelerinin milli takımlarında yer alan Yusuf, Okay, Uğur, Onazi, Hubocan ve Novak katılmadı. Hafif sakatlıkları bulunan Bero ile Abdülkadir ise takımdan ayrı çalıştı. Bordomavililer taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.

    YUSUF ZİRVEDE
    ekibinde ligin geride kalan 26 haftalık bölümünde 26 maçta da forma giyen oyuncu çıkmadı. ligde 25 maçta forma giyerek bu alanda en istikrarlı isim olurken, onu 24'er karşılaşmada yer alan Okay ile Pereira izledi. Kaptan Onur 23 kez forma giydi. bu sezon takımın vazgeçilmez isimlerinden oldu ve zirveye kuruldu.

    ANTRENMANA MİNİK ZİYARET
    ekibinin dünkü idmanında sürpriz ziyaretçiler vardı. Antrenmanı Yavuz Selim İlkokulu öğrencileri ziyaret ederek, futbolcularla birlikte fotoğraf çektirdiler. Oyuncuların yakından ilgilendiği, sohbet ettiği miniklerin yüzlerindeki mutluluk görülmeye değerdi. Bu arada bordo- mavililer, G.Saray derbisinin hazırlıklarına bugün saat 11.00'de yapacağı idmanla devam edecek. ekibi, pazar günü G.Saray'ın rakibi olacak.
    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:18
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