Fırtına’da tam 11 eksik
Fırtına, G.Saray derbisinin hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde sürdürdü.
Fırtına, G.Saray derbisinin hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde sürdürdü. Antrenmana sakatlıkları bulunan Castillo, Esteban ile Durica'nın yanı sıra ülkelerinin milli takımlarında yer alan Yusuf, Okay, Uğur, Onazi, Hubocan ve Novak katılmadı. Hafif sakatlıkları bulunan Bero ile Abdülkadir ise takımdan ayrı çalıştı. Bordomavililer taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.
YUSUF ZİRVEDE
Karadeniz ekibinde ligin geride kalan 26 haftalık bölümünde 26 maçta da forma giyen oyuncu çıkmadı. Yusuf Yazıcı ligde 25 maçta forma giyerek bu alanda en istikrarlı isim olurken, onu 24'er karşılaşmada yer alan Okay ile Pereira izledi. Kaptan Onur 23 kez forma giydi. Yusuf Yazıcı bu sezon takımın vazgeçilmez isimlerinden oldu ve zirveye kuruldu.
ANTRENMANA MİNİK ZİYARET
Karadeniz ekibinin dünkü idmanında sürpriz ziyaretçiler vardı. Antrenmanı Yavuz Selim İlkokulu öğrencileri ziyaret ederek, futbolcularla birlikte fotoğraf çektirdiler. Oyuncuların yakından ilgilendiği, sohbet ettiği miniklerin yüzlerindeki mutluluk görülmeye değerdi. Bu arada bordo- mavililer, G.Saray derbisinin hazırlıklarına bugün saat 11.00'de yapacağı idmanla devam edecek. Karadeniz ekibi, pazar günü G.Saray'ın rakibi olacak.
YUSUF ZİRVEDE
Karadeniz ekibinde ligin geride kalan 26 haftalık bölümünde 26 maçta da forma giyen oyuncu çıkmadı. Yusuf Yazıcı ligde 25 maçta forma giyerek bu alanda en istikrarlı isim olurken, onu 24'er karşılaşmada yer alan Okay ile Pereira izledi. Kaptan Onur 23 kez forma giydi. Yusuf Yazıcı bu sezon takımın vazgeçilmez isimlerinden oldu ve zirveye kuruldu.
ANTRENMANA MİNİK ZİYARET
Karadeniz ekibinin dünkü idmanında sürpriz ziyaretçiler vardı. Antrenmanı Yavuz Selim İlkokulu öğrencileri ziyaret ederek, futbolcularla birlikte fotoğraf çektirdiler. Oyuncuların yakından ilgilendiği, sohbet ettiği miniklerin yüzlerindeki mutluluk görülmeye değerdi. Bu arada bordo- mavililer, G.Saray derbisinin hazırlıklarına bugün saat 11.00'de yapacağı idmanla devam edecek. Karadeniz ekibi, pazar günü G.Saray'ın rakibi olacak.
- 28 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:18
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