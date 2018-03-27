Onur Kıvrak tarih yazıyor – Fotomaç – 27 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Mart 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    tarih yazıyor

    Onur Kıvrak tarih yazıyor

    'da son 9 yılda aralıksız kadroda bulunan ve en çok forma giyen isim olan , kulüp tarihine geçti.

    'da son 9 yılda aralıksız kadroda bulunan ve en çok forma giyen isim olan , kulüp tarihine geçti. 2007-08 sezonundan bu yana bordo-mavili takımda görev yapan kaptan, 9 sezonda 234 maçta süre aldı. Onur bu performansıyla 2002-09 arası 7 yıl bordo-mavili takımın formasını giyen ve 259 maçta görev alan Hüseyin Çimşir'in ardından bu alanda 3'üncü sıraya yerleşti.
    1. 27 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 21:49
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Onur Kıvrak tarih yazıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN