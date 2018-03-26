Mustafa ve Kamil sevinci – Fotomaç – 26 Mart 2018
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    26 Mart 2018, Pazartesi
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    Mustafa ve Kamil sevinci

    Mustafa ve Kamil sevinci

    Sakatlıkları düzelen iki oyuncu topl a çalışmalara başladı

    'da uzun süredir sakatlığı bulunan ile bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan Kamil , topla çalışmalara başladı. İki oyuncu dün as takım ile U21'lerin hazırlık maçı yaptığı sırada yan sahada hafif tempolu bir koşunun ardından, pas çalışması gerçekleştirdi. Mustafa Akbaş ve 'in Galatasaray maçına kadar tempoyu daha da artıracağı öğrenilirken, kadroya alınıp alınmayacaklarına ise teknik heyet karar verecek.
    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:43
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