Eve mi dönüyor! – Fotomaç – 26 Mart 2018
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    26 Mart 2018, Pazartesi
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    Eve mi dönüyor!

    Eve mi dönüyor!

    'nun eski takımı Dallas'a dönmek istediği iddia edildi.

    'nun eski takımı Dallas'a dönmek istediği iddia edildi. Dallas'ın futbol direktörü Clavijo şartlar oluşursa Castillo'yu yeniden kadrolarına katabileceklerini açıklamıştı. Kolombiyalı oyuncu, Dallas'ta 181 maça çıkıp 39 gol ve 31 asistlik performans sergiledi. Castillo'nun ile 2 yıl daha sözleşmesi var.
    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:44
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