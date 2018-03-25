Yusuf zirvede – Fotomaç – 25 Mart 2018
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    25 Mart 2018, Pazar
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    Yusuf zirvede

    Yusuf zirvede

    ekibinde ligin geride kalan 26 haftalık bölümünde 26 maçta da forma giyen oyuncu çıkmadı.

    ekibinde ligin geride kalan 26 haftalık bölümünde 26 maçta da forma giyen oyuncu çıkmadı. ligde 25 maçta forma giyerek bu alanda en istikrarlı isim olurken, onu 24'er karşılaşmada yer alan Okay ile Pereira izledi. Kaptan Onur 23 kez forma giydi.
    1. 25 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:09
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