En yeteneklisi Abdülkadir
Fırtına'nın 26 yaşındaki sağ bek oyuncusu Kamil Ahmet Çörekçi, kulüp derbisine konuştu.
Fırtına'nın 26 yaşındaki sağ bek oyuncusu Kamil Ahmet Çörekçi, kulüp derbisine konuştu. Çörekçi, "Gördüğüm en yetenekli futbolcu Abdülkadir Ömür. Gelmiş geçmiş en iyi futbolcu ise bence Messi. Gördüğüm en tembel futbolcu Raheem Lawal, en çalışkan oyuncu ise Hürriyet Güçer. Trabzonspor büyük camia ve ben de bunun parçası olduğum için mutluyum" dedi.
- 24 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:13
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
F6 Aziz ve aykut bizi bırakma.. Biz GSliler sizden cok memnunuz. :)))
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
aFsdaa şener neden solbek oynadı
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
Ali Kemal Çok güldüm çokkk zavallı kovabahçe...
En yeteneklisi Abdülkadir haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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