En yeteneklisi Abdülkadir – Fotomaç – 24 Mart 2018
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    24 Mart 2018, Cumartesi
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    En yeteneklisi Abdülkadir

    En yeteneklisi Abdülkadir

    Fırtına'nın 26 yaşındaki sağ bek oyuncusu Kamil , kulüp derbisine konuştu.

    Fırtına'nın 26 yaşındaki sağ bek oyuncusu Kamil , kulüp derbisine konuştu. Çörekçi, "Gördüğüm en yetenekli futbolcu Abdülkadir Ömür. Gelmiş geçmiş en iyi futbolcu ise bence Messi. Gördüğüm en tembel futbolcu Raheem Lawal, en çalışkan oyuncu ise Hürriyet Güçer. büyük camia ve ben de bunun parçası olduğum için mutluyum" dedi.
    1. 24 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:13
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