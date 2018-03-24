Akbaş 3 aydır sakat
Stoper Mustafa Akbaş, kasık ve arka adalesinden yaşadığı sakatlıklar nedeniyle üç aydır sahalardan uzak ve dönüş tarihi belli değil.
Stoper Mustafa Akbaş, kasık ve arka adalesinden yaşadığı sakatlıklar nedeniyle üç aydır sahalardan uzak ve dönüş tarihi belli değil. 27 yaşındaki oyuncunun özel programlar uyguladığı ve aşırı form kaybı yaşamamak için de farklı bir antrenman yolu denediği öğrenildi.
- 24 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:14
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
F6 Aziz ve aykut bizi bırakma.. Biz GSliler sizden cok memnunuz. :)))
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
aFsdaa şener neden solbek oynadı
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
Ali Kemal Çok güldüm çokkk zavallı kovabahçe...
Akbaş 3 aydır sakat haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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