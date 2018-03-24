Akbaş 3 aydır sakat – Fotomaç – 24 Mart 2018
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    24 Mart 2018, Cumartesi
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    Akbaş 3 aydır sakat

    Akbaş 3 aydır sakat

    Stoper , kasık ve arka adalesinden yaşadığı sakatlıklar nedeniyle üç aydır sahalardan uzak ve dönüş tarihi belli değil.

    Stoper , kasık ve arka adalesinden yaşadığı sakatlıklar nedeniyle üç aydır sahalardan uzak ve dönüş tarihi belli değil. 27 yaşındaki oyuncunun özel programlar uyguladığı ve aşırı form kaybı yaşamamak için de farklı bir antrenman yolu denediği öğrenildi.
    1. 24 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:14
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