Trabzonspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 1 Nisan Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı çalışma gerçekleştirdi. Futbolcular, koşu ve yenilenme çalışması yapılan antrenmanı dar alandaki maçla tamamladı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürecek.
- 23 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 18:47
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Beşiktaş'a Mitrovic piyangosu!
Toplam 10
Yorum
Kara Kartalim Oyle cok kotu futbolcu degil sadece biraz yavas ti. Kilo kaybetse super olurdu
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Beşiktaş'a Mitrovic piyangosu!
Toplam 10
Yorum
Kara Kartalim Oyle cok kotu futbolcu degil sadece biraz yavas ti. Kilo kaybetse super olurdu
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Beşiktaş Arap Messi'nin peşinde
Toplam 4
Yorum
Kara Kartalim Arap Messi harika ama bizim super lig de oynayamaz Cunku Turkiyede ki sert oyun futbol kariyerini bitirir, yazik olur daha genc
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