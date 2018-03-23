Trabzonspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı – Fotomaç – 23 Mart 2018
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    23 Mart 2018, Cuma
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    'da maçı hazırlıkları başladı

    Trabzonspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı

    , 'in 27. haftasında 1 Nisan Pazar günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

    Bordo-mavililer, 'nde teknik direktör yönetiminde basına kapalı çalışma gerçekleştirdi. Futbolcular, koşu ve yenilenme çalışması yapılan antrenmanı dar alandaki maçla tamamladı.

    , yarın yapacağı antrenmanla maçının hazırlıklarını sürdürecek.



    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 18:47
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