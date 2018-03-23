Tatil bitti idman vakti – Fotomaç – 23 Mart 2018
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    23 Mart 2018, Cuma
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    Tatil bitti idman vakti

    Tatil bitti idman vakti

    , maçının hazırlıklarına başlıyor.

    'de son 2 haftayı galibiyetle kapatan , 4 günlük iznin ardından 1 Nisan Pazar günü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına bugün başlayacak. ekibi, milli maç arasında pazar günü 21 yaş altı takımı ile hazırlık maçı oynayacak. Çalımbay burada yedeklerin de durumunu görecek.
    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:29
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