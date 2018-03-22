Tek rakibi kendisi – Fotomaç – 22 Mart 2018
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HEPSİ
    22 Mart 2018, Perşembe
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    Tek rakibi kendisi

    Tek rakibi kendisi
    BU sezon 20 golü olan Burak, 'da son 12 yılda 20 ve üzeri gol atan tek oyuncu konumunda. Fırtına'da 2011- 12'de gol krallığı (32 gol) yaşayan Burak, 'nin 2005-06'da kaydettiği 21 golden sonra bir sezonda ligde 20 golün üzerine çıkan isim olmayı başarmıştı.
    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:39
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