G.Saray’ı bekliyorum – Fotomaç – 22 Mart 2018
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    22 Mart 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    G.Saray’ı bekliyorum

    G.Saray’ı bekliyorum
    Malatyaspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemeyen sol bek Filip , durumunun iyi olduğunu söyledi. Sol diz arka adalesinde esneme olan 27 yaşındaki Çek futbolcu, "Milli maç arasında tamamen hazır hale geleceğim. G.Saray derbisinin önemini biliyorum ve oynamak istiyorum" dedi.
    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:34
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