Yerli şampiyon – Fotomaç – 20 Mart 2018
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    20 Mart 2018, Salı
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    Yerli şampiyon

    Yerli şampiyon

    Türk futbolculardan tam 32 gol bulan , ligde sadece yerli oyuncuların golleri ile yapılan puan tablosunda zirveye çıktı

    Süper Lig'de ilk 5 mücadelesini devam ettiren 'da yerli oyuncular takımın yükünü çekiyor. Akhisar deplasmanında Burak, Okay, Yusuf ve Olcay'ın skora etkileri ile kazanan, Yeni karşısında ise Yusuf ve Burak'ın performansı ile üç puanı alan Trabzonspor sadece yerli oyuncuların skorları ile oluşan puan tablosunda zirvede.

    Attığı gollerin 32'sini yerlilerin ayağından bulan bordo-mavililer, 26 haftada yabancı oyuncuların golleri hesaba katılmadığında 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 1 yenilgi ile 57 puanla zirvede yer alıyor. Trabzonspor'u 49 puanla Kayserispor izliyor. Lig lideri G.Saray'ın 6. sıraya düştüğü listede, 5, F.Bahçe ise ancak 12. sırada yer alabildi. (SABAH)

    1. 20 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:37
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