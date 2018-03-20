Yerli şampiyon
Türk futbolculardan tam 32 gol bulan Trabzonspor, ligde sadece yerli oyuncuların golleri ile yapılan puan tablosunda zirveye çıktı
Attığı gollerin 32'sini yerlilerin ayağından bulan bordo-mavililer, 26 haftada yabancı oyuncuların golleri hesaba katılmadığında 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 1 yenilgi ile 57 puanla zirvede yer alıyor. Trabzonspor'u 49 puanla Kayserispor izliyor. Lig lideri G.Saray'ın 6. sıraya düştüğü listede, Beşiktaş 5, F.Bahçe ise ancak 12. sırada yer alabildi. (SABAH)
- 20 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 01:37
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Adebayor'dan, Abdülkadir, Yusuf ve Burak'a övgüler!
Toplam 1
Yorum
Cevdet cok haklisin ama Bizim Trabzonlular begenmezler.. iki mac kötü oynasinlar hemen yuhalarlar...
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Flaş açıklama: "Ali Koç Fenerbahçe'yi böldü"
Toplam 35
Yorum
KANARYA 10 KULLANDIĞIN İFADELER, ACZİN. TÜKENMİŞLİĞİN VE ÇARESİZLİĞİN DIŞA VURUMUDUR. FENERBAHÇE BAŞKANINA YAKIŞMIYOR. BUGÜNÜ YİTİRDİK YARINI KURTARLIM
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Beşiktaş'ın sorunu bulundu!
Toplam 6
Yorum
35_BJK kulübe de oturan şu kanadalı Cyle Larin'e şans verilmeli ve bir yıldızın doğuşunu izlemeli.
Yerli şampiyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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