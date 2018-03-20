İmparator Yusuf

Trabzonspor'un altyapısından 3 sezon önce A takıma yükselen Yusuf Yazıcı, her geçen sezon performansını katladı. Erdoğdu Anadolu Lisesi'nde Guatemala'da 2015 yılında düzenlenen Okul Sporları Dünya Futbol Şampiyonası finalinde, Brezilya temsilcisini 2-1 yenerek şampiyonluk sevinci yaşadıktan sonra Trabzonspor altyapısından A takıma yükselen yıldız futbolcu, ligde 3 sezonda rakip fileleri 11 kez havalandırmayı başardı. Bordo-mavililer, Yusuf'un gol attığı 9 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.

BU SEZON ZİRVEDE

İlk olarak 2015-2016'da A takımda forma giyen genç oyuncu, 6 lig maçında 334 dakika sahada kalırken 2 gol kaydetti. Yusuf, 2016-17'de 18 lig maçında 1458 dakika görev yaparken fileleri 4 kez havalandırdı. Genç oyuncu, bu sezon ise 26 haftada 25 maçta 1763 dakika mücadele etti ve 5 gol ile en skorer dönemini yaşadı.

RİZE'DEN SONRA YİNE 2

Yazıcı, ilk olarak Trabzonspor formasıyla 2015-16'da 32. haftasında 6-0 galip geldikleri Çaykur Rizespor maçında 2 kez ağları sarstı. Yusuf, bu sezon Fırtına'nın sahasında 2-1 galip geldiği Galatasaray, 4-3 yendiği Osmanlıspor, 1-0 galip geldiği Bursaspor maçlarında birer, 4-1 kazandığı Malatyaspor maçında 2 kez fileleri havalandırdı. Bordo-mavili futbolcu, bu sezon 4 maçtaki 5 golünü Medical Park'ta atarken bu periyotta bordomavililer, galip gelerek 12 puanı hanesine yazdırdı.

GALATASARAY'I BOŞ GEÇMİYOR

Ligin 27. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı, daha önceki sezonlardaki ezeli rakiplerini boş geçmedi. Genç oyuncu, Galatasaray karşısında son 2 sezonda 2 maçta görev yaparken bu periyotta da gol attı. 21 yaşındaki 10 numara, Trabzonspor'un iç sahada 2016-2017 sezonunda Galatasaray'ı 2-0, bu sezon da 2-1 yendiği maçlarda gol atma başarısı gösterdi.

3 AY SONRA

Yusuf Yazıcı, 92 gün sonra golle tanıştı. En son golünü 1-0 kazanılan Bursaspor maçında atan başarılı oyuncu, 92 gün sonra yine evlerinde oynadıkları maçta Evkur Yeni Malatya'ya 2 gol atarak gol hasretini de gidermiş oldu

YAZICI GÜÇLENDİ / Mini Yorum / Olcay Çakır

YUSUF Yazıcı'nın sosyal medyanın bir kesimi ile yine tribünlere gelenlerin bir bölümü tarafından hedefe konulması benim için tesadüf değil. Beklenen bir durum ve bize özgülük hali o kadar bilindik ki; ona göre de bir gard alma zaten söz konusuydu. Uyarılarımızın özünü; bu geçiş döneminde yaşanması muhtemel, oyuncu bazlı iniş çıkışların, yukarıda saydığımız protesto edicilerin de "üstüne çullanmaları" eklendiğinde nasıl aşılabileceğine yönelik tavsiyeler oluşturuyordu. Bir Kucka saha içi krizini aşma şekli, bir de önceki gün 2 gol atması, oyuncunun mental anlamda güçlenmesine vesile oldu. Şimdilik tabii.