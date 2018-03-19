Rakibe çok fırsat verdik – Fotomaç – 19 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
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    Rakibe çok fırsat verdik

    Rakibe çok fırsat verdik

    YeniMalatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "Puan için gelmiştik. İkinci yarıda bireysel hatadan oluşan penaltı maçı çevirdi.

    Teknik Direktörü Erol Bulut, "Puan için gelmiştik. İkinci yarıda bireysel hatadan oluşan penaltı maçı çevirdi. 3 ve 4. gol geldi. Böyle güçlü rakip karşısında o fırsatları verirseniz maçı kaybediyorsunuz" dedi. Aytaç'ın tepkisi içinse, "Sadece sordu 'hocam neden oldu' diye. 'Sonra konuşuruz' dedim. Performansından memnun değildim. Sadece Aytaç ile ilgili bir şey değil, 4 kişi daha çıkarabilirdim" yorumunu yaptı.
    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:03
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