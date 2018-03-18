Rövanş zamanı – Fotomaç – 18 Mart 2018
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    18 Mart 2018, Pazar
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    Rövanş zamanı

    Rövanş zamanı
    'da Evkur maçı öncesi 9 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bordo-mavililerde kaptan Onur, Durica, Mustafa Akbaş, Dame N'Doye, , Matus Bero, Onazi, Okay Yokuşlu ve Olcay Şahan, sarı kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek. Ancak Karadeniz ekibinde Durica, Mustafa ve Bero, sakatlıkları nedeniyle Malatyaspor maçında görev yapamayacak. BORDO-mavili takım ile Evkur , bugün oynayacakları maçla birlikte ikinci kez karşı karşıya gelecek. İki takım Süper Lig'de ilk kez ligin ilk yarısında karşılaşmış ve deplasmanda sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı. Karadeniz ekibi bugün rakibini yenerek rövanşı almak istiyor.
    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:32
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