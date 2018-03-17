Okay ‘dalya’ diyecek – Fotomaç – 17 Mart 2018
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    17 Mart 2018, Cumartesi
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    Okay ‘dalya’ diyecek

    Okay ‘dalya’ diyecek
    Bordo-mavili takımın formda ismi Okay Yokuşlu, maçında oynaması halinde 100'ler kulübüne girmeye hazırlanıyor. Yıldız futbolcu; Avrupa, Süper Lig ve maçları olmak üzere bugüne kadar 99 kez Trabzonspor forması giydi. A Milli Takım'a da davet edilen Okay, bir haftada iki onuru bir arada yaşayacak.
    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:25
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