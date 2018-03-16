Trabzonspor, taktik çalıştı – Fotomaç – 16 Mart 2018
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    16 Mart 2018, Cuma
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    , taktik çalıştı

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>, taktik çalıştı

    , 'in 26'ncı haftasında oynayacağı Evkur maçı hazırlıklarını bugün 15.00'te yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    'nde teknik direktör yönetiminde basına kapalı olarak yapılan antrenmanda, ısınmanın ardından pas, taktik ve şut çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanı Asbaşkanı Ahmet Çubukçu'nun yanı sıra beraberindeki yöneticiler de izledi. İdmanda, sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Esteban, Durica, Castillo ve Bero'nun katılmadığı, Kamil Ahmet'in ise takımdan ayrı çalıştığı belirtildi.
    Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Evkur maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

    1. 16 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 17:40
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