Trabzonspor, taktik çalıştı
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını bugün 15.00'te yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak yapılan antrenmanda, ısınmanın ardından pas, taktik ve şut çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanı Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu'nun yanı sıra beraberindeki yöneticiler de izledi. İdmanda, sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Esteban, Durica, Castillo ve Bero'nun katılmadığı, Kamil Ahmet'in ise takımdan ayrı çalıştığı belirtildi.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
- 16 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 17:40
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Toplam 2
Yorum
ali koç başkan bence fenebahçenin sembolü boğa olmalı..kadıköy boğası..bu kuştan vazgeçilmeli..
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Alex gözyaşlarını tutamadı!
Toplam 19
Yorum
10 ben hagi hastası bir galatasaraylıyım..lakin alex-de fenerin taçsız kralıdır..nokta.
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Alex gözyaşlarını tutamadı!
Toplam 19
Yorum
sülo dayı fener delegeleri hariç..herkes alex-i sewer.
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