FIFA’nın önünede adalet çadırı – Fotomaç – 15 Mart 2018
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    15 Mart 2018, Perşembe
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    ’nın önünede adalet çadırı

    FIFA’nın önünede adalet çadırı

    taraftarı 'nın önünde eylem yapacak.

    BORDO-mavili taraftarlar, 2010- 11 şampiyonluk kupası için eylem hazırlığında. 'nın genel merkezinin önünde çadır kuracak olan taraftarların burada FIFA'yı göreve çağıracağı öğrenildi. "Adalet çadırı nöbeti" adı verilen eylemden sonuç alınamaması halinde bir grup taraftarın açlık grevi yapacağı öne sürüldü.
    1. 15 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:23
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