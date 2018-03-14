Çalımbay sevindi – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    sevindi

    Çalımbay sevindi
    'ın golleriyle sonuca gidilmesini değiştirmeye çalışan , Akhisar maçında Burak'ın yanı sıra Okay ve N'Doye'un de gol atmasına sevindi. Akhisarspor dışında ligin ikinci yarısında oynanan maçlarda kaydedilen 5 golün dördünde Burak'ın imzası bulunuyordu. Takım içerisinden farklı golcülerin çıkması gerektiğini de söyleyen Çalımbay, Akhisar sınavında fileleri sarsan N'Doye ve Okay'ı özel olarak tebrik etti.
    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:01
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