Savunmada operasyon

Akhisar maçı öncesi özellikle savunmadaki eksikler can sıkıyor. Sakat Durica, Kamil Ahmet ile birlikte cezalı Hubocan'ın yokluğunda teknik direktör Rıza Çalımbay bu bölgede Uğur ile birlikte Okay 'a şans vermeyi planlıyor. Çalımbay'ın Okay yerine ise orta alanda Kucka'nın yanında Onazi'yi oynatmayı düşündüğü öğrenildi. Bordo-mavililerde zorlu deplasmanda cezası biten Burak'ın forma giyecek olması ile gol sorunun çözülmesi bekleniyor. Burak'ın 18 golü var.21 maç10 galibiyet7 beraberlik4 yenilgi37 gol attı17 gol yedi