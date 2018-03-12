Savunmada operasyon – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    Savunmada operasyon

    Savunmada operasyon

    Uğur Demirok bugün ile yan yana oynayacak.

    Akhisar maçı öncesi özellikle savunmadaki eksikler can sıkıyor. Sakat Durica, Kamil Ahmet ile birlikte cezalı Hubocan'ın yokluğunda teknik direktör bu bölgede Uğur ile birlikte 'a şans vermeyi planlıyor. Çalımbay'ın Okay yerine ise orta alanda Kucka'nın yanında Onazi'yi oynatmayı düşündüğü öğrenildi. Bordo-mavililerde zorlu deplasmanda cezası biten Burak'ın forma giyecek olması ile gol sorunun çözülmesi bekleniyor. Burak'ın 18 golü var.

    ÇALIMBAY İLE TRABZONSPOR
    21 maç
    10 galibiyet
    7 beraberlik
    4 yenilgi
    37 gol attı
    17 gol yedi
    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:14
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