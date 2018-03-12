Avrupa aşkına

Spor Toto Süper Lig'i Avrupa kupalarına katılacak bir noktada tamamlamak isteyen Trabzonspor, Teleset Mobilya Akhisarspor deplasmanına mutlak üç puan parolası ile gitti. Bordo-mavili ekipte sakatlar ve cezalı futbolcular nedeniyle kadroda sıkıntı var ama tüm takım 3 puana kilitlenmiş durumda. Kongre sürecinde oyuncuların olumsuz etkilenmemesi için yoğun çaba harcayan teknik direktör Rıza Çalımbay, kaptanlar ve tüm futbolcuların kafasındaki tek düşünce kazanmak. Avrupa'yı hedeflediklerini kaydeden 54 yaşındaki hoca, "10 maçımız var, 10'u da final. Akhisar benim ilk maçım gibi olacak. Sıfırdan başlıyoruz" ifadesini kullandı. Trabzonspor'un Avrupa kupası şansı çok olduğunu belirten bordo-mavili takımın tecrübeli çalıştırıcısı, bu konuda ise şunları söyledi: "Akhisarspor'un ilk yarıda farklı bir galibiyeti var. Önce onu yok edeceğiz. Daha önce de dediğim gibi bu karşılaşmaya tekmeye kafa atacak arkadaşlarla çıkacağız ve galip geleceğiz. Ben takımıma sonuna kadar güveniyor ve inanıyorum. Rakibimiz çıkışta olan bir takım ama biz de Trabzonspor'uz. Herkesi yenebiliriz. 3 puan alıp taraftarımızı mutlu edeceğiz.. Bundan şüphem yok."



12. randevu

Trabzonspor ile Teleset Mobilya Akhisarspor, Spor Toto Süper Lig'de bugün yapacakları maçla 12. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 11 karşılaşmada bordo-mavililer 3 galibiyet alabildi. Rekabette Ege temsilcisi 5 kez kazanırken, 3 maç da berabere bitti. Fırtına'nın 15 golüne, Akhisar 21 golle karşılık verdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Teleset Mobilya Akhisarspor, 6-1 gibi farklı sonuçla kazanmıştı.



Dış sahada 1 kez güldü

Trabzonspor, rakibiyle deplasmanda oynadığı 5 maçın sadece birinde sahadan galibiyetle ayrılabildi. Manisa'da 3 maçı ev sahibi kazanırken, bir karşılaşma da beraberlikle bitti. Bordo-mavililer bu periyotta 8 gol yedi, rakip fileleri 5 kez sarstı.



Rövanşını alacak

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısının 8. haftasında evinde Teleset Mobilya Akhisarspor'a 6-1 yenilerek, tarihi bir yenilgiye imza atan Trabzonspor, ardından teknik direktör değişimine gitmişti. Sahasında farklı kaybettiği karşılaşmanın rövanşını almak isteyen Fırtına, ligde son 4 maçını da kazanan Akhisarspor'u mağlup ederek kötü gidişatını da durdurmak istiyor. Moralli rakibi karşısında galibiyet arayacak bordo-mavililer, yönetimin aldığı kongre kararı sonrası çıkacağı ilk sınavında Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli bir virajı geride bırakmak istiyor.



Duygusal buluşma

FIRTINA'ya ters gelen Akhisarspor'un kadrosunda 7 eski Trabzonsporlu oyuncu bulunuyor. Ege temsilcisinde Henrique, Soner Aydoğdu, Olcan Adın, Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş ve Fatih Öztürk, bir dönem Karadeniz ekibinde görev yapmıştı. Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa ve Kadir Keleş, bordo-mavili ekibin altyapısından yetişti.



Deplasmanda 7 maçtır kaybetmiyor

KARADENİz ekibi deplasmanda oynadığı son yedi Spor Toto Süper maçında mağlup olmadı. Bordo-mavililer 3 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Bu sezon ligde deplasmanda 2'şer yenilgi ile en az mağlubiyet alan iki takım Trabzonspor ve Fenerbahçe oldu.



En fazla ofsayta yakalanan takım

Bu sezon Süper Lig'de en fazla ofsayta yakalanan takım Trabzonspor oldu. 71 kez ofsaytta kalan bordo-mavililerde golcü oyuncu Burak Yılmaz 40 kez ofsayta düşen isim oldu. Burak ayrıca, deplasmanda oynanan ve Trabzonspor'un 2-1 galibiyetiyle sonuçlanan Aytemiz Alanyaspor maçında 7 kez ofsayt bayrağına yakalanarak bir maçta en yüksek sayıya ulaşan isim olmuştu.



Önce İzmir sonra Manisa

KARADENİZ ekibi, Akhisarspor ile yapacağı maç için dün Manisa'ya gitti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, özel uçakla İzmir'e hareket etti. Trabzonspor kafilesi, İzmir'den kara yoluyla Manisa'ya geçti.



Yeni bir fırsat - Mini yorum Olcay Çakır?

Yaşananların sahaya ne şekilde yansıyacağını kestirmek, konu hele de Trabzonspor olunca çok kolay olmuyor. 'Kenetlendiler' başlığı da atılabilir maç sonunda, 'Kafada bitirmişler' başlığı da... Rıza Çalımbay'ın 'yeniden başlayacağız' söylemlerinin, teknik, taktik hatalarla birlikte onun gücünü aşan konuların da devreye girmesiyle gerçekte karşılığı bir türlü görülmedi. Bu kez matematiksel olarak mümkünleri mümkün hale getirmek ve her şeye yeniden başlayıp, Avrupa bileti almak için önemli bir fırsat daha var huzurda. Bakalım takım nelerden, nasıl etkileniyor, hep birlikte göreceğiz.



TRABZON'UN KALAN MAÇLARI

25. hafta: Akhisarspor (D)

26. hafta: Yeni Malatya

27. hafta: Galatasaray (D)

28. hafta: Kayserispor

29. hafta: Osmanlıspor (D)

30. hafta: Sivasspor

31. hafta: Antalyaspor (D)

32. hafta: Kasımpaşa

?33. hafta: Bursaspor (D)

34. hafta: Karabükspor

