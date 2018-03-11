Stoperde kararsız kaldı

Rıza Çalımbay, Teleset Mobilya Akhisarspor maçında stoper mevkiinde Novak’ı mı yoksa Okay’ı mı görevlendireceği konusunda kararsız kaldı. Ancak Okay bir adım önde gözüküyor

BORDO-mavili takımda sakat ve cezalı oyuncuların çokluğunda stoper mevkiinde oynayacağı ismi belirlemekte sıkıntı yaşıyor. Sakatlığı bulunan Mustafa Akbaş ve Durica ile kart cezalısı olan Tomas Hubocan'dan Teleset Mobilya Akhisarspor maçında faydalanamayacak olan 54 yaşındaki hoca, Uğur Demirok'un yanında sol bek Novak veya orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu'dan birisini tercih edecek. Antrenmanlarda sık sık bu iki ismi stoperde deneyen ve performanslarını gözlemleyen Çalımbay'ın, tercihini Okay'dan yana kullanması bekleniyor.



MEVKİ AYIRT ETMEM

24 yaşındaki ön libero, "Hocam nerede görev verirse oynarım. Mevki fark etmez. Çıkar ve elimden gelenin en iyisini yaparım" diyerek göreve hazır olduğunu dile getirdi.

