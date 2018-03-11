Stoperde kararsız kaldı
Rıza Çalımbay, Teleset Mobilya Akhisarspor maçında stoper mevkiinde Novak’ı mı yoksa Okay’ı mı görevlendireceği konusunda kararsız kaldı. Ancak Okay bir adım önde gözüküyor
MEVKİ AYIRT ETMEM
24 yaşındaki ön libero, "Hocam nerede görev verirse oynarım. Mevki fark etmez. Çıkar ve elimden gelenin en iyisini yaparım" diyerek göreve hazır olduğunu dile getirdi.
- 11 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 01:22
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Aziz Yıldırım: Mali durumu bizden daha iyi olan yok
Toplam 1
Yorum
sami mali durum o kadar iyi ki transfer bile yapamiyorsun, bir de kotu olsa ne denirdi acaba, durum iyiyse needen sampiyon olamiyorsun,
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İlk 11'e derbi ayarı! Konyaspor maçında...
Toplam 2
Yorum
Terim, hoca mı? Bu üç oyuncunun GS için, özellikle derbi için ne kadar önemli olduğunu Terim bilmiyor mu? 7-0 lık Karabük maçında önlem alması gerekirdi.
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Şenol Güneş'i çıldırtan Beşiktaşlı!
Toplam 3
Yorum
Bence Senol Günes Lütfen Artik Cyle Larin Forma Ver
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