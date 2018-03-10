Trabzon'a bir darbe de Ersun Yanal'dan – Fotomaç – 10 Mart 2018
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    10 Mart 2018, Cumartesi
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    Trabzon'a bir darbe de 'dan

    Trabzon'a bir darbe de Ersun Yanal'dan

    Matus Bero'nun kulübü Trencine 220 bin Euro'luk son taksidi ödeyen Trabzonspor'a, FIFA tarafından bir dönem transfer yasağı getirilmişti.

    1. 10 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:46
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