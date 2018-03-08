Hoşgeldin Duru – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    Hoşgeldin Duru

    Hoşgeldin Duru
    KARADENİZ ekibinin stoperi Uğur , ikinci kez baba oldu. 'un eşi Damla Demirok, dün kız çocuğu dünyaya getirdi. Minik bebeğe 'Duru' adının verildiği açıklandı.
    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:41
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