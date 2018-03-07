İkinci devre kabusu
Beşiktaş’a 2. yarıda yediği iki golle kaybeden Trabzonspor bu sezon ikinci yarıda kalesinde gol gördüğü 10 karşılaşmada 6 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak tam 24 puan kaybetti
Zirveyle ara açıldı
Ligin 16. haftası sonunda lider Başakşehir ile puan farkını 5'e düşürerek şampiyonluk yarışında iddialı hale gelen Fırtına daha sonra ikinci yarılarda yediği gollerle zirve ile arasındaki puan farkı açıldı. Özellikle 2. yarılarda yenilen goller kabus oldu.
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 00:18
-
Beşiktaş'tan o karara itiraz! Tahkim...
Toplam 4
Yorum
Ali BI kez daha tarafli olduklari nasil belli oldu ceza kurulu hep fb.li fb oyunculara hic ceza yok
-
Beşiktaş'tan Mehmet Ekici ve De Souza atağı!
Toplam 2
Yorum
ABDULLAH TERKAN BENCE HER MAÇTA GÖRÜNTÜLERLE 22 FUTBOLCU SEVK EDİLSİN
-
Antrenmana 3 oyuncu katılmadı
Toplam 2
Yorum
BURS BURS BURS sevgili iyöneticiler futbolda fazla para dönmekte, küçük bir kısımda ihtiyaç sahiplerine verilsin, herkesten%1 alsak dünya para eder
İkinci devre kabusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.