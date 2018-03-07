İkinci devre kabusu – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    İkinci devre kabusu

    İkinci devre kabusu

    ’a 2. yarıda yediği iki golle kaybeden bu sezon ikinci yarıda kalesinde gol gördüğü 10 karşılaşmada 6 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak tam 24 puan kaybetti

    Süper Lig'de sahasında 'a 2-0 kaybeden Trabzonspor, bu sezon karşılaşmaların ikinci yarılarında yediği gollerle zirve yarışında yara aldı. Beşiktaş'a 71. ve 78. dakikalarda kalesinde gördüğü gollerle mağlup olan bordo-mavililer, bu sezon 10 maçın ikinci yarısında yediği gollerle önemli puanlar yitirdi. Karadeniz ekibi, ikinci yarıda kalesinde gol gördüğü 10 karşılaşmada 6 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak 24 puan kaybetti.

    Zirveyle ara açıldı
    Ligin 16. haftası sonunda lider Başakşehir ile puan farkını 5'e düşürerek şampiyonluk yarışında iddialı hale gelen Fırtına daha sonra ikinci yarılarda yediği gollerle zirve ile arasındaki puan farkı açıldı. Özellikle 2. yarılarda yenilen goller kabus oldu.
    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:18
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