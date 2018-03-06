Trabzon'da şok Burak gerçeği – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    Trabzon'da şok Burak gerçeği

    Trabzon'da şok Burak gerçeği

    Burak'sız çıktığı son 4 maçta gol atamadı.

    Bu sezon başında 'in takımından 'a transfer olan , takımının gol yükünü tek başına sırtlıyor. Bu sezon Trabzonspor formasıyla ligde 18 maça çıkan Burak, bu maçlarda rakip fileleri 18 kez sarstı. Ancak Trabzonspor Burak Yılmaz'ın oynamadığı maçlarda gol atmakta oldukça zorlanıyor. Öyle ki Burak'ın oynamadığı son 4 maçta gol dahi atamadı ve bu maçlardan 2 puan toplayabildi. Bu maçlarda sırasıyla ve ile golsüz berabere kalan Trabzonspor, evinde ve 'a kaybetti. Trabzonspor'un attığı son 6 golün 5'inde imzası bulunan Burak Yılmaz, 'de 'in ardından gol krallığında 2. sırada bulunuyor.

    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:41
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