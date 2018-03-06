Onur çare olamadı – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    Onur çare olamadı

    Onur çare olamadı
    Fırtınası'nda ilk yarıda 'nın karşı karşıya kaldığı bir pozisyonu müthiş çıkardı. Ancak ikinci yarıda 'in gollerinde çaresiz kaldı.
    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:08
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