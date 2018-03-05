Yusuf 11’e dönüyor – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    11’e dönüyor

    <a href="/index/yusuf?id=2a8cf128-0ef1-40a5-9e07-111a0b8cd6b3" class="" rel="tag">Yusuf</a> 11’e dönüyor
    geçen hafta Alanya maçında sonradan girip etkili bir performans sergileyen Yusuf Yazıcı'yı 11'de kullanacak. Tecrübeli çalıştırıcı, tekniği yüksek olan genç futbolcunun Sosa ile yapacağı pas alışverişinin takımı rahatlatacağını hesaplıyor.
    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:38
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