Forvet ikilemi – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    Forvet ikilemi

    Forvet ikilemi

    Çalımbay hücumda son kararını vermedi... N’Doye formaya daha yakın. Rodallega’nın Kartal’a kariyeri boyunca attığı 5 gol de kafa karıştırıyor

    Trabzonspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, 'ın yokluğunda forvette kimi oynatacağına henüz karar vermedi. İdmanlardan da bir ipucu çıkmadı çünkü deneyimli çalıştırıcı neredeyse Dame N'Doye ve Hugo Rodallega'yı aynı sayıda forvette denedi.

    Çalımbay'ın hazırladığı muhtemel 11'de fizik gücü daha yüksek olan ve rakip savunmayı daha çok yıpratan Dame N'Doye'un bir adım önde olduğu ifade ediliyor. Ancak tecrübeli hocanın kafası bir istatistik nedeniyle karışık. Hugo Rodallega, Beşiktaş maçlarını seviyor. Kolombiyalı forvet, Türkiye'de geçirdiği 3 sezonda siyah-beyazlı takımın ağlarını 5 kez sarstı.
    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:38
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