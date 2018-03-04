Zafer kokusu – Fotomaç – 04 Mart 2018
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    04 Mart 2018, Pazar
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    Zafer kokusu

    Zafer kokusu

    , öğrencilerini derbiden zaferle çıkmak için motive ederken, Başkan Usta ve ekibi tam kadro Trabzon’a kamp kurup, takıma moral yüklemesi yapıyor

    zafer için kenetlendi. Aytemiz Alanyaspor galibiyetiyle 'kötü döneme' noktayı koyan bordo-mavililerde, yarın akşam evinde karşılaşacağı Beşiktaş derbisi için olağanüstü hal ilan edildi. Teknik direktör Rıza Çalımbay, öğrencilerini derbiden zaferle çıkmak için motive ederken, Başka Muharrem Usta ve ekibi tam kadro Trabzon'a kamp kurup, takıma moral yüklemesi yapıyor. Çalımbay, Beşiktaş karşısında kazanmak için her şeylerini ortaya koyacaklarını ifade ederek, "Başka çaremiz yok. Beraberliği bile hiç düşünmüyorum. Derbiyi galibiyetle bitirmemiz gerek" dedi. " son iki yılın şampiyonu. Çok kaliteli bir kadrosu var. Ancak biz de zirve yarışında yeniden bir yol bulmak istiyoruz. Bunun için kazanmak arzusundayız" diyen 54 yaşındaki çalıştırıcı, taraftarların desteği ile sadece galibiyet için sahaya çıkacaklarını ifade etti.

    ÇOK KRİTİK BİR VİRAJ
    Çalımbay, "Eksiklerimiz var ama kimin oynadığı önemli değil. Sonuçta sahaya kazanmaya aç bir 11 çıkacak. Bu derdiyi kazanırsak yeniden üsteki takımlara yaklaşabiliriz. Bunun için bu kritik virajı üç puanla aşma arzusundayız. Takım olarak hazırız. Tüm camia kenetlenmiş durumda" dedi.
    Yunus Emre SEL

    Burak'ı aramazlar (Mini yorum: Necmi Perekli)
    İki takım için de zor ve mutlaka kazanılması gereken bir maç. Beşiktaş bir adım önde görünüyor ama önemli olan futbolda görünmek değil olmaktır. Bordo-mavili ekip bu sezon üç büyük takım karşısındaki dört lig maçını kaybetmedi. Bu, Trabzonspor için bir avantaj sayılmalı Burak Yılmaz'ın yokluğu bordomavili takımı olumsuz etkileyecektir. Trabzonspor bu maçta çift santrfor oynarsa, Burak'ı aramaz. Kartal'ın tek handikapı Trabzon'a yorgun gelecek olması. Beşiktaş yerinde durmayan, sürekli hareketli ve her türlü aksiyonların içerisinde kalan bir takım. Güçlü savunması, çalışkan orta sahası ve golcü forvetleri var. Trabzonspor'un alan savunması yapmak yerine kondisyona yönelik taktikle mücadele vermesi gerekir.
    1. 04 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:50
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