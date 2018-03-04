Zafer kokusu
Rıza Çalımbay, öğrencilerini derbiden zaferle çıkmak için motive ederken, Başkan Usta ve ekibi tam kadro Trabzon’a kamp kurup, takıma moral yüklemesi yapıyor
ÇOK KRİTİK BİR VİRAJ
Çalımbay, "Eksiklerimiz var ama kimin oynadığı önemli değil. Sonuçta sahaya kazanmaya aç bir 11 çıkacak. Bu derdiyi kazanırsak yeniden üsteki takımlara yaklaşabiliriz. Bunun için bu kritik virajı üç puanla aşma arzusundayız. Takım olarak hazırız. Tüm camia kenetlenmiş durumda" dedi.
Yunus Emre SEL
Burak'ı aramazlar (Mini yorum: Necmi Perekli)
İki takım için de zor ve mutlaka kazanılması gereken bir maç. Beşiktaş bir adım önde görünüyor ama önemli olan futbolda görünmek değil olmaktır. Bordo-mavili ekip bu sezon üç büyük takım karşısındaki dört lig maçını kaybetmedi. Bu, Trabzonspor için bir avantaj sayılmalı Burak Yılmaz'ın yokluğu bordomavili takımı olumsuz etkileyecektir. Trabzonspor bu maçta çift santrfor oynarsa, Burak'ı aramaz. Kartal'ın tek handikapı Trabzon'a yorgun gelecek olması. Beşiktaş yerinde durmayan, sürekli hareketli ve her türlü aksiyonların içerisinde kalan bir takım. Güçlü savunması, çalışkan orta sahası ve golcü forvetleri var. Trabzonspor'un alan savunması yapmak yerine kondisyona yönelik taktikle mücadele vermesi gerekir.
- 04 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 01:50
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Josef'i getirin bana!
Toplam 12
Yorum
Galatasaraylı O macı izledım odakkayı analiz ettim kırmızı varsa 2 side yemeli! ve diyer futbolcularda aynı sekılde kırmızı olmalıydı macı hakem SATTTı!
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Ndiaye'den sonra... Rodrigues Ada yolcusu!
Toplam 5
Yorum
artık düzgün yönetin satıcaksanız ya ederine satın yada satmayın dünyada şuanda bu istatistikler sahip futbolcuların fiyatlarına bakın 15 milyon euro ney ya!
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Ndiaye'den sonra... Rodrigues Ada yolcusu!
Toplam 5
Yorum
FB İYİ İYİ YAN PAS SELÇUGU OYNATIYOLAR YİNE
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