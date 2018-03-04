Her takımı yeneriz
İTİCİ GÜCÜMÜZ OLACAK
Meriç, "Beşiktaş karşısında taraftarımız da her zamanki gibi itici gücümüz olacak. Gelip bizi yine sonuna kadar destekleyeceklerine inanıyoruz. Onların bu desteği ile galip gelmemiz kolaylaşır" dedi.
- 04 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 01:47
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Josef'i getirin bana!
Toplam 12
Yorum
Galatasaraylı O macı izledım odakkayı analiz ettim kırmızı varsa 2 side yemeli! ve diyer futbolcularda aynı sekılde kırmızı olmalıydı macı hakem SATTTı!
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Ndiaye'den sonra... Rodrigues Ada yolcusu!
Toplam 5
Yorum
artık düzgün yönetin satıcaksanız ya ederine satın yada satmayın dünyada şuanda bu istatistikler sahip futbolcuların fiyatlarına bakın 15 milyon euro ney ya!
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Ndiaye'den sonra... Rodrigues Ada yolcusu!
Toplam 5
Yorum
FB İYİ İYİ YAN PAS SELÇUGU OYNATIYOLAR YİNE
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