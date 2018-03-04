Her takımı yeneriz – Fotomaç – 04 Mart 2018
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    04 Mart 2018, Pazar
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    Her takımı yeneriz

    Her takımı yeneriz
    Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında yarın sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan 'da tüm planlar 3 puan üzerine yapılıyor. Bordo-mavili takımın genel sekreteri Gençağa Meriç, 'un kaliteli bir kadrosu olduğunu belirterek, "Bu kadronun ligde yenemeyeceği takım yok. Beşiktaş karşısına da kazanmak için çıkacağız. Kalan 11 maçımızı da galip tamamlamak için takımımız elinden gelen her şeyi yapacak ve ligi de bitirebileceği en iyi yerde bitirecek. Bundan çok eminiz" ifadesini kullandı.

    İTİCİ GÜCÜMÜZ OLACAK
    Meriç, "Beşiktaş karşısında taraftarımız da her zamanki gibi itici gücümüz olacak. Gelip bizi yine sonuna kadar destekleyeceklerine inanıyoruz. Onların bu desteği ile galip gelmemiz kolaylaşır" dedi.
    1. 04 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:47
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