Camia beyin fırtınası yaptı

Genel sekreter Meriç, eski başkan ve yöneticilerle yaptıkları toplantıda, Trabzonspor'un geleceğini konuştuklarını ifade etti. Meriç, "Bu toplantının amacı camiayı birleştirmekti. Kulübün ekonomik ve sportif durumunu da değerlendirdik. Toplantıya katılanlar, kulübün mali sorunun olduğunu, Muharrem Usta'nın göreve devam etmesinin doğru olacağını belirterek desteklediklerini söylediler" diye konuştu.