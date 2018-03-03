Şehitler için anlamlı mesaj – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    için anlamlı mesaj

    Şehitler için anlamlı mesaj
    BORDO-mavili kulübün, Zeytin Dalı Operasyonu'nda 'de şehit askerlerimiz ile ilgili yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı. , Afrin'de şehit olan askerlerimiz için "Bu vatan için can veren birileri var..." mesajıyla bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve paylaşım aldı. Yapılan yorumlarda şehitlerimiz, kahraman ordumuz için dualar edildi.
    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:55
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