Flaş yorum: Trabzonspor için 1 puan...

Trabzonpor'da 1967-1970 ve 1975-1978 yıllarında, Beşiktaş'ta ise 1973-1974 sezonunda forma giyen Necmi Perekli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ın Trabzonspor'a göre bir adım önde olduğunu savundu.

Perekli, "İki takım için de zor ve mutlaka kazanılması gereken bir maç. Beşiktaş bir adım önde görünüyor ama önemli olan futbolda görünmek değil olmaktır. Bordo-mavili ekip bu sezon üç büyük takım karşısındaki dört lig maçını kaybetmedi. Bu, Trabzonspor için bir avantaj sayılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Burak Yılmaz'ın kart cezası nedeniyle oynamayacak olmasının Trabzonspor açısından dezavantaj olduğunu söyleyen Perekli, şunları kaydetti:

"Burak Yılmaz'ın yokluğu bordo-mavili takımı olumsuz etkileyecektir. Trabzonspor bu maçta çift santrfor oynarsa, Burak Yılmaz'ı takımın arayacağını düşünmüyorum. Siyah-beyazlı takımın tek dezavantajı Trabzon'a yorgun gelecek olması. Beşiktaş yerinde durmayan, sürekli hareketli ve her türlü aksiyonların içerisinde kalan bir takım. Güçlü savunması, çalışkan orta sahası ve golcü forvetleri var. Trabzonspor'un alan savunması yapmak yerine kondisyona yönelik bir taktikle mücadele vermesi gerekir, şayet maçı kazanmak istiyorsa."

ORHAN KAYNAK: "İKİ TAKIMIN DA ŞANSI EŞİT"

Trabzonspor'da 1993-1995, Beşiktaş'ta 1995-1997 dönemlerinde forma giyen Orhan Kaynak ise iki takımın da eşit şansa sahip olduğunu dile getirdi.

Trabzonspor'un son Aytemiz Alanyaspor galibiyetiyle moral bulduğunu aktaran Kaynak, şöyle devam etti:

"Trabzonspor'un ilk yarıda yakaladığı çıkışı tekrarlayabilmesi ve kendi seviyesini görmesi açısından bu maç bir fırsat. İyi bir seri yakalayıp UEFA Avrupa Ligi'ne gitmek istiyorsa mutlak maçı kazanması gerekiyor. Maçı kaybetmesi durumunda belki de Avrupa kupası hedefinden kopmuş olacak." diye konuştu.

Kaynak, Beşiktaş'ın ligde Fenerbahçe galibiyetiyle yeniden şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olduğunu ifade ederek, "Bordo-mavili takımın seyirci desteğiyle maçı kazanması gerekiyor ama karşısında da çok güçlü bir Beşiktaş var. Konuk ekibin yorgunluğunu fırsata çevirip Trabzonspor'un kendi saha ve seyircisi önünde galip gelmesi lazım." değerlendirmesini yaptı.

Burak Yılmaz olmadan Trabzonspor'un maç kazanmakta zorlandığını kaydeden Orhan Kaynak, "Ev sahibi takım onun yokluğunu hissedecek gibi geliyor. Beşiktaş'ın Fenerbahçe galibiyeti öncesi Trabzonspor'u daha şanslı görüyordum. Ancak siyah-beyazlı takımın o müsabakada ortaya koyduğu başarılı futbol sonrası maç ortada gibi. İki takımın şansı da eşit. Zor bir maç olacak." ifadelerini kullandı.

YUSUF TOKAÇ: "TRABZONSPOR AÇISINDAN BİR PUAN KAZANÇ SAYILMALI"

Beşiktaş'ta 1992-1994, Trabzonspor'da da 1999-2001 yıllarında ter döken Yusuf Tokaç da Trabzonspor'da lider konumda bulunan oyuncu eksikliği olduğunu ifade etti.

Beşiktaş maçının Rıza Çalımbay açısından da önemli olduğunu söyleyen Tokaç, şunları belirtti:

"Burak Yılmaz'ın olmayışının Trabzonspor açısından dezavantaj, Beşiktaş açısından avantaj olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor'un Beşiktaş karşısında alacağı bir puan kazanç sayılmalı. Beşiktaş, Bayern Münih karşısında uğradığı moral bozukluğunu ligde Fenerbahçe'yi yenerek üzerinden attı. Trabzonspor'un gol yememek için sahaya çıkacağını düşünüyorum. Bu da siyah-beyazlı takımın işini zorlaştıracak. Oynanan futbol, ligdeki sıralamaya bakıldığında maçın favorisi Beşiktaş gibi duruyor."