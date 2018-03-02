Rodallega, sessizliğe son vermek istiyor
Beşiktaş’ı boş geçmeyen Trabzonspor’un sessiz golcüsü Hugo Rodallega, Spor Toto Süper Lig'de süren 86 günlük gol hasretini siyah-beyazlı takım karşısında bozmak istiyor.
Beşiktaş'a patlayacak
Trabzonspor'un forvet oyuncusu Hugo Rodallega, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 16 maçta forma giymesine rağmen uzun süre alamadı. 379 dakika sahada kalan golcü oyuncu 4. kez fileleri havalandırdı. Rodallega, ligde Trabzonspor'un Kasımpaşa'yı 3-0 ve Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup ettiği maçlarla birlikte Göztepe'ye 3-2 yenildiği ve Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada 1'er gol attı. En son golünü deplasmanda bordo-mavililerin Kasımpaşı'yı 3-0 mağlup ettiği maçta atan Kolombiyalı golcü, söz konusu maçın ardından ligde henüz golle tanışmadı.
Hugo Rodallega, Beşiktaş'a karşı forma giydiği 5 maçta 5 gol attı. Golcü oyuncu, Trabzonspor forması altında ise siyah-beyazlı takıma karşı boşu bulunmuyor. Rodallega, bordo-mavili takımın formasıyla çıktığı 2 maçta da 2 gol attı.
Kolombiyalı golcünün Beşiktaş maçları ise şöyle:
2015-2016 sezonu
Beşiktaş - Akhisarspor: 0-2
Akhisarspor - Beşiktaş:3-3 (Rodallega 3 gol)
2016-2017 sezonu
Akhisarspor - Beşiktaş:0-2
Trabzonspor - Beşiktaş:3-4 (Rodallega 1 gol)
2017-2018
Beşiktaş - Trabzonspor: 2-2 (Rodallega 1 gol)
- 02 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:25
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Koridorlar karıştı
Toplam 17
Yorum
BEŞİKTAŞ Fitili Soldado ateşledi Josef üçkağıçılıkla kırmızı aldırdı,Ekici denen adam aynı hareketi pepe'ye yaptı. Yiyorsa verseydin kırmızıyı FIRAT.
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Şenol Güneş'ten Soldado'ya gönderme
Toplam 17
Yorum
lazer1903 Queresma nın pozisyonunda JOSEFE vurmuyor bile Ekici yumruk atıyor bakın görüntülere Saldado kariyerini bitmiştir.
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Quaresma'ya ağır ceza!
Toplam 10
Yorum
taraftar Penarol maçında rakip oyuncuya yumruk atan Galatasaray ve Brezilya Milli Takımının eski oyuncusu Felipe Melo'ya 6 ay men cezası verdi.
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