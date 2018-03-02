Rodallega, sessizliğe son vermek istiyor – Fotomaç – 02 Mart 2018
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    02 Mart 2018, Cuma
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    Rodallega, sessizliğe son vermek istiyor

    Rodallega, sessizliğe son vermek istiyor

    ’ı boş geçmeyen ’un sessiz golcüsü , 'de süren 86 günlük gol hasretini siyah-beyazlı takım karşısında bozmak istiyor.

    Cezalı Burak Yılmaz'ın yokluğunu iyi değerlendirmek isteyen Kolombiyalı golcü, 'a patlama yaparak kendini bulmayı hedefliyor. 'de ile arasında oynanacak olan zorlu karşılaşmada, bordo-mavililerin golcü oyuncusu Burak Yılmaz'ın cezalı olması nedeniyle sıkıntı yaşayan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ı boş geçmeyen takımın diğer golcüsü Rodallega'yı yakın markaja aldı. Siyah-beyazlı takıma karşı forma giydiği 5 maçta 5 kez fileleri havalandıran takımın diğer golcüsü Rodallega'da, kendini zorlu müsabakaya hazırlıyor. Tecrübeli teknik adam, fazla forma şansı bulamadığı için moralsiz olan Kolombiyalı golcüyle özel bir görüşme yaparak zorlu müsabakaya motive etmeye çalışıyor.

    Beşiktaş'a patlayacak
    'un forvet oyuncusu , bu sezon 'de 16 maçta forma giymesine rağmen uzun süre alamadı. 379 dakika sahada kalan golcü oyuncu 4. kez fileleri havalandırdı. Rodallega, ligde Trabzonspor'un Kasımpaşa'yı 3-0 ve Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup ettiği maçlarla birlikte Göztepe'ye 3-2 yenildiği ve Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada 1'er gol attı. En son golünü deplasmanda bordo-mavililerin Kasımpaşı'yı 3-0 mağlup ettiği maçta atan Kolombiyalı golcü, söz konusu maçın ardından ligde henüz golle tanışmadı.
    , Beşiktaş'a karşı forma giydiği 5 maçta 5 gol attı. Golcü oyuncu, Trabzonspor forması altında ise siyah-beyazlı takıma karşı boşu bulunmuyor. Rodallega, bordo-mavili takımın formasıyla çıktığı 2 maçta da 2 gol attı.
    Kolombiyalı golcünün Beşiktaş maçları ise şöyle:

    2015-2016 sezonu
    Beşiktaş - Akhisarspor: 0-2
    Akhisarspor - Beşiktaş:3-3 (Rodallega 3 gol)

    2016-2017 sezonu
    Akhisarspor - Beşiktaş:0-2
    Trabzonspor - Beşiktaş:3-4 (Rodallega 1 gol)

    2017-2018
    Beşiktaş - Trabzonspor: 2-2 (Rodallega 1 gol)
    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:25
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