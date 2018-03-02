Kazanmamız şart
“Beşiktaş, ligin en iyi kadrosuna sahip takımı. Sadece saha içinde değil, saha dışında da güzel işler yapan bir kulüp. Kolay olmayacak ama yukarıdan kopmamak için galip gelmeliyiz”
KİŞİLERE ÖNLEM ALMAM
Çalımbay, Beşiktaş'a karşı bireysel önlemler almayacaklarını da ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı: Belli kişilere önlem alma şansımız yok. Hiçbir zaman da öyle bir şey yapmadım. Takım oyunu oynamak durumundayız. Yapacağımız şeyleri iyi şekilde sahaya yansıtmamız gerekiyor. Bizim için önemli olan kendi sahamızda bu maçı kazanmak. Defans yapan ve sadece beraberliği düşünen oyun sistemimiz hiçbir zaman olmadı. Yine aynı şekilde elimizden gelen her şeyi yapıp taraftarımız önünden iyi bir şekilde ayrılmak istiyoruz. Geldiğimiz günden itibaren taraftar desteğinden hep memnun olduk. İnşallah aynı şekilde devam eder. Taraftarımız maçın sonuna kadar bizi desteklerlerse bizim açımızdan çok iyi olur.
EL ELE VERMELiYiZ
Alanyaspor galibiyetinden sonra Beşiktaş derbisinin çok daha önemli olduğunu da belirten tecrübeli teknik adam, şu ifadeleri kullandı: Bundan önce oynadığımız 12 maçta yenilmediğimiz, 5-6 hafta üst üste berabere kaldığımız maçlar vardı. Bu skorları biraz abarttılar, kötü anlamda söylediler. Biz o karşılaşmaları şanssızlık eseri kazanamadık. Göztepe, Fenerbahçe, Gençlerbirliği mücadelelerini rahatlıkla galip tamamlayabilirdik. Biz buraya geldiğimizden beri iyi şeyler yapıyoruz, güzel şeyler de yapacağız. Kalan 11 maçı da çok iyi şekilde bitireceğimize yürekten inanıyorum. Taraftarların takımlarına, oyuncularına sahip çıkmaları gerekiyor. Hepimizin tek yürek olması gerekiyor.
ŞENOL HOCAYI ÇOK SEVERİM
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş için de kendisi açısından da önemli bir maç olduğunu vurgulayan Çalımbay, "Dostça, centilmence, mükemmel bir derbi olacağına inanıyorum. Her şeyden önce ben Şenol hocayı çok severim. Milli Takım'da beraber oynadık. Tabii ki çok seviniyorum oradaki başarılarından dolayı. İnşallah daha da çok başarılı olur. Ben de Trabzonspor'da çalışmaktan mutluyum. Şenol hocayla böyle bir maçta karşı karşıya gelmek de benim için çok güzel bir şey" dedi.
GÜZEL BİR DERBİ İZLENİR
ÇALIMBAY sözlerini şöyle tamamladı: Benim de Beşiktaş'ta 20 yılım geçti. Başka kulüpte oynamadım. Bir sürü şampiyonluklar yaşadım. En çok şampiyonluk gören, en çok oynayan oyuncuyum. Aynısı da Şenol hoca Trabzonspor'da yaşadı. Onun için çok güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Tabii ki Şenol hoca orada Beşiktaş'ı düşündü, ben burada Trabzon'u düşünüyorum. Her açıdan güzel olacak. Bizim iyi bir şekilde derbiyi sonuçlandırmamız gerek.
KİM OYNASA BAŞARILI OLUR
BuraK'ın kart cezalısı olduğu için oynamayacak olmasıyla ilgili de konuşan Çalımbay, "Oynayamayacak olmasının dezavantajı en golcü oyuncumuz. O oynasaydı çok büyük şeyler fark edebilirdi. Ama yapacak bir şey yok. Sevindiğimiz olay kartlarını sıfırlıyor. Alanya maçında tüm takım gibi sonradan oyuna giren N'Doye ve Yusuf'un büyük katkıları var" diye konuştu.
N'DOYE MÜKEMMELDİ
TECRÜBELİ hoca, "N'Doye güzel grafik çizdi. Onun yerine oynayan arkadaşların başarılı olacaklarına inanıyorum. Bu maçta sahaya kim çıkarsa çıksın başarılı olur. N'Doye'a forma verdik, güzel grafik çizdi. Derbide kimin oynayıp oynayacağı önemsiz, iyi bitirmemiz gerekiyor. Kim sahaya çıkarsa çıksın en üst seviyede mücadele edecektir" dedi.
BEŞİKTAŞ'IN BÜYÜK BİR AVANTAJI BULUNUYOR
Çalımbay, Beşiktaş'ın kendilerine karşı yorgun olarak geleceği yönündeki yorumlara katılmadığını da vurgulayarak, "Çünkü çok geniş bir kadrosu var. Böyle maçları kaldıracak bir takım. Beşiktaş takımı sadece bu sene değil, geçen sezon ve ondan önceki sezon da hem Avrupa, hem lig, hem de kupada oynadı. Şenol hocanın şansı da sezon başından itibaren birlikte olduğu bir takım. Benim sonradan gelmem biraz farklı. Orada Şenol hocanın büyük avantajı var. Maç oynamaları dezavantaj değil, avantaj. Fenerbahçe derbisinden sonra bize karşı değişik bir kadroyla dahi çıkabilirler. Onun için önlemimizi almalıyız. Kolay olmayacak ama ben taraftarımıza ve futbolcu arkadaşlarıma güveniyorum" diye konuştu.
TRABZONSPOR'UN YOLU BELLi, HEDEF EN iYiSiNi YAPMAK
Tecrübeli hoca, kalan 11 maçı da kazanıp ligi bitirebilecekleri en üst yerde bitirmek istediklerini de ifade ederek, "Trabzon'un yolu belli. Çıkabileceğimiz en üst yere kadar çıkmak istiyoruz. Başka düşüncemizin olması mümkün değil. Bu yolda giderken ikinci yarıda kazanmamız gereken karşılaşmaları iyi şekilde bitirebilsek, şanssızlık olmasaydı daha iyi yerdeydik. Bence kaybedilen bir şey yok. Alanya mücadelesini kazandıktan sonra bu derbinin değeri arttı. Yukarıdan kopmamamız için Beşiktaş sınavını iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor" ifadesini kullandı.
- 02 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:25
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Çin'den 9 teklif
Toplam 1
Yorum
metinn onlarda uyandi turkiyeden oyuncuya verecekelri rakam oldukca asagi 5 milyonu gecmeyen teklifler a.madrite cuvalla para yuuuuh
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Aklım G.Saray'da
Toplam 1
Yorum
metinn tek kelime ile bravoooo aslansin derim.
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FENERBAHÇE 9 KİŞİ! Volkan Demirel kızardı
Toplam 12
Yorum
metinn bir volkanli bide volkansiz derbilerdeki fb maclarina bakiniz baska birsey demiyorum ahlak yoksunu insanliktan nasibini almamis zavalli
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