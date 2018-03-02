"Kazanmak istiyoruz"
Trabzonspor Kulüp Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, Beşiktaş ile sahalarında oynayacakları zorlu müsabakayı kazanmak istediklerini söyledi.
Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, Beşiktaş ile zorlu bir karşılaşma oynayacaklarını belirterek, maçı kazanacak güce sahip olduklarını vurguladı. Çubukçu, "Ligin en iyi takımlarından biriyle oynayacağız. Bu sezon Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadığımız maçları kaybetmedik. İlk yarıda sahamızda lider Galatasaray'ı mağlup ederek kötü gidişatımızı sonlandırıp, iyi bir çıkış yakalamıştık. Aytemiz Alanyaspor maçından sonra Beşiktaş maçını da kazanarak seriyi sürdürmek istiyoruz" dedi
Beşiktaş maçını kazanarak zorlu bir dönemi geride bırakmak istediklerini ifade eden Çubukçu, "Beşiktaş maçından alacağımız galibiyet ilerleyen haftalarla birlikte moral ve motivasyon anlamında çok önemli olacak. Teknik heyet ve futbolcularımız çok istekli, onların bu istek ve arzusuna taraftarlarımızın desteğiyle beraber inşallah Beşiktaş'ı yenerek yolumuza devam edeceğiz" dedi.
- 02 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 11:38
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F.Bahçeli yöneticiden olay Quaresma paylaşımı
Toplam 16
Yorum
fenerli birfenerbahçeli olarak yöneticierin enazından daha ortamı sakinleştirmeleri lazım şunu iki takım oyuncuları kendilerine sorsun futbol bu mu
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Aziz Yıldırım'dan G.Saray'a jest
Toplam 1
Yorum
Vatandas Ben oraya ayak basmam demenin nazik sekli. Buna da bizde jest deniyor...
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F.Bahçeli yöneticiden olay Quaresma paylaşımı
Toplam 16
Yorum
kosabora şahite gerek yok, aynı oda da bi yarım saat yalnız kalın o sizi ikna eder.
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