"Kazanmak istiyoruz" – Fotomaç – 02 Mart 2018
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    02 Mart 2018, Cuma
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    "Kazanmak istiyoruz"

    "Kazanmak istiyoruz"

    Kulüp Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, ile sahalarında oynayacakları zorlu müsabakayı kazanmak istediklerini söyledi.

    'in 24. haftasında sahasında 'ı konuk edecek olan 'da tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Kritik müsabaka öncesi bordo-mavili yönetimde teknik heyet, futbolcularla ve camianın ileri gelenleriyle bir araya gelerek müsabakanın mutlu sonla bitmesi için ortak bir sinerji oluşturma adına önemli bir çaba harcıyor.

    Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, ile zorlu bir karşılaşma oynayacaklarını belirterek, maçı kazanacak güce sahip olduklarını vurguladı. Çubukçu, "Ligin en iyi takımlarından biriyle oynayacağız. Bu sezon Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadığımız maçları kaybetmedik. İlk yarıda sahamızda lider Galatasaray'ı mağlup ederek kötü gidişatımızı sonlandırıp, iyi bir çıkış yakalamıştık. Aytemiz Alanyaspor maçından sonra Beşiktaş maçını da kazanarak seriyi sürdürmek istiyoruz" dedi

    Beşiktaş maçını kazanarak zorlu bir dönemi geride bırakmak istediklerini ifade eden Çubukçu, "Beşiktaş maçından alacağımız galibiyet ilerleyen haftalarla birlikte moral ve motivasyon anlamında çok önemli olacak. Teknik heyet ve futbolcularımız çok istekli, onların bu istek ve arzusuna taraftarlarımızın desteğiyle beraber inşallah Beşiktaş'ı yenerek yolumuza devam edeceğiz" dedi.
    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 11:38
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