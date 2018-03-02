Fedakar Sosa
MR sonucu kasığında zorlanma meydana geldiği belirlenen ve Beşiktaş derbisinde oynamama ihtimali ortaya çıkan Arjantinli 10 numara, “Kesinlikle forma giyeceğim” dedi, alkışı aldı
Sosa'nın bu davranışı teknik ekip tarafından da taktir edilirken, idmandaki hırsı ve isteği de dikkat çekti. Derbide oyun planını Sosa üzerine kurmayı planlayan Rıza Çalımbay, tecrübeli oyuncuyu çalışma sırasında da sık sık tebrik etti. Bordo-mavili hoca, 32 yaşındaki tangocu ile yaptığı özel görüşmede, "Kaliteni tam anlamıyla sahaya yansıtmanı bekliyorum. Bu derbide sana güvenim tam" dedi.
USTA 'DAN TAKiP
Fırtına, pazartesi günü sahasında oynayacağı Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenmana gribal enfeksiyon geçiren Yusuf, sakatlıkları bulunan Burak, Mustafa ve Esteban katılmazken, hafif sakatlığı bulunan Abdurrahim ise koşu yaptı. Sakatlığı nedeniyle önceki gün idmana çıkmayan Castillo ve Sosa ise takımla çalıştı.
Bordo-mavililer yoğun yağış altında taktik ağırlıklı bir çalışma yaptı. Bu arada idmanın son bölümünde yine ağrı hisseden Castillo, çalışmayı tamamlayamayarak salona geçti. Başkan Muharrem Usta, Asbaşkan Ahmet Çubukçu ve yönetim kurulu üyeleri de antrenmanı saha kenarından takip etti. Başkan Usta, daha sonra yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bir durum değerlendirme toplantısı yaptı.
- 02 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 01:56
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Çin'den 9 teklif
Toplam 1
Yorum
metinn onlarda uyandi turkiyeden oyuncuya verecekelri rakam oldukca asagi 5 milyonu gecmeyen teklifler a.madrite cuvalla para yuuuuh
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Aklım G.Saray'da
Toplam 1
Yorum
metinn tek kelime ile bravoooo aslansin derim.
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FENERBAHÇE 9 KİŞİ! Volkan Demirel kızardı
Toplam 12
Yorum
metinn bir volkanli bide volkansiz derbilerdeki fb maclarina bakiniz baska birsey demiyorum ahlak yoksunu insanliktan nasibini almamis zavalli
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