Fedakar Sosa – Fotomaç – 02 Mart 2018
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    02 Mart 2018, Cuma
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    Fedakar Sosa

    Fedakar Sosa

    MR sonucu kasığında zorlanma meydana geldiği belirlenen ve Beşiktaş derbisinde oynamama ihtimali ortaya çıkan Arjantinli 10 numara, “Kesinlikle forma giyeceğim” dedi, alkışı aldı

    KARADENİZ ekibinin yıldızı 'nın MR sonucunda kasığında zorlanma meydana geldiği ve bu nedenle Beşiktaş derbisinde oynama ihtimalinin riskli olduğu belirtildi. Ancak sağlık kurulu tarafından muayenesi yapılan Arjantinli 10 numara, "Ben iyiyim, ağrılarım var ama antrenmana çıkmayı ve Beşiktaş derbisinde oynamayı gerçekten çok istiyorum" diyerek dünkü çalışmaya katıldı.


    Sosa'nın bu davranışı teknik ekip tarafından da taktir edilirken, idmandaki hırsı ve isteği de dikkat çekti. Derbide oyun planını Sosa üzerine kurmayı planlayan Rıza Çalımbay, tecrübeli oyuncuyu çalışma sırasında da sık sık tebrik etti. Bordo-mavili hoca, 32 yaşındaki tangocu ile yaptığı özel görüşmede, "Kaliteni tam anlamıyla sahaya yansıtmanı bekliyorum. Bu derbide sana güvenim tam" dedi.

    USTA 'DAN TAKiP
    Fırtına, pazartesi günü sahasında oynayacağı Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenmana gribal enfeksiyon geçiren Yusuf, sakatlıkları bulunan Burak, Mustafa ve Esteban katılmazken, hafif sakatlığı bulunan Abdurrahim ise koşu yaptı. Sakatlığı nedeniyle önceki gün idmana çıkmayan Castillo ve Sosa ise takımla çalıştı.

    Bordo-mavililer yoğun yağış altında taktik ağırlıklı bir çalışma yaptı. Bu arada idmanın son bölümünde yine ağrı hisseden Castillo, çalışmayı tamamlayamayarak salona geçti. Başkan Muharrem Usta, Asbaşkan Ahmet Çubukçu ve yönetim kurulu üyeleri de antrenmanı saha kenarından takip etti. Başkan Usta, daha sonra yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bir durum değerlendirme toplantısı yaptı.
    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:56
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