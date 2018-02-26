Trabzonspor 50. yılda geçtiğimiz sezona 1 puan fark atabildi
Sezona 50. yılda şampiyonluk hedefiyle başlayan Trabzonspor, geçtiğimiz sezona sadece 1 puanlık fark atabildi. Zirve ile arasındaki puan farkını kapatmayı amaçlayan bordo-mavililer, Başkan Muharrem Usta yönetiminde ilk kez Avrupa kupalarında yer alacak sıralamada olmayı planlıyor.
YENİ HEDEF AVRUPA
Trabzonspor'da 6 Aralık 2015'te göreve gelen Muharrem Usta döneminde bordo-mavililer hedeflediği zirvenin gerisinde kaldı. Bordo-mavililer Usta'nın başkanlığında, 2015-16 sezonunu 40 puanla 12. sırada tamamladı. 50. yılda şampiyonluk hedefi koyan Usta ve yönetimi, 2016-17 sezonunda da zirvenin uzağında kalırken, söz konusu sezonu topladığı 51 puanla 6. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılacak sıralamayı elde edemedi. Son iki sezondur, Ziraat Türkiye Kupası'nda da etkili olamayan bordo-mavililer Avrupa kupalarına katılabilmek için Spor Toto Süper Lig'de kalan haftalarda iyi bir sıralamada sezonu tamamlamayı planlıyor.
50. YILDA 1 PUANLIK FARK
Trabzonspor, geçtiğimiz sezon oynadığı 23 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde ederek 35 puan topladı. Söz konusu dönemde dönemin lideri Beşiktaş ile arasında 18 puanlık fark bulunuyordu. Bordo-mavililer bu sezon ise geçtiğimiz sezondan farklı bir görüntü sergileyemedi. Yapılan transferlere ve planlamalara rağmen bordo-mavililer adeta yerinde saymış oldu. Bu sezon ise Karadeniz ekibi oynadığı 23 maçta 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti. Bordo-mavili takım bu sonuçlarla geçtiğimiz sezona sadece 1 puanlık fark atabildi.
- 26 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 10:51
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TFF’ye fikstür eleştirisi
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fanatik bence bjk ye her gün maç verilmeli?
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BEŞİKTAŞ bu maç için bunu söylüyorsan 10 dk fernandao kırmızı 10 kişi penaltı pozisyonu verilse ısla 2. sarıdan kırmızı kaldınız 9 kişi...
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