Trabzonspor 50. yılda geçtiğimiz sezona 1 puan fark atabildi – Fotomaç – 26 Şubat 2018
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    26 Şubat 2018, Pazartesi
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    50. yılda geçtiğimiz sezona 1 puan fark atabildi

    Trabzonspor 50. yılda geçtiğimiz sezona 1 puan fark atabildi

    Sezona 50. yılda şampiyonluk hedefiyle başlayan , geçtiğimiz sezona sadece 1 puanlık fark atabildi. Zirve ile arasındaki puan farkını kapatmayı amaçlayan bordo-mavililer, Başkan yönetiminde ilk kez Avrupa kupalarında yer alacak sıralamada olmayı planlıyor.

    'in 23. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek 6 maç sonra 3 puanla tanışan , zirve ile arasındaki puan farkını kapatarak üst basamaklara doğru tırmanmayı hedefliyor. 'Şampiyonluk' sözlerinin konuşulmadığı camiada Avrupa kupalarına katılmak en önemli hedef olarak görülüyor.

    YENİ HEDEF AVRUPA
    Trabzonspor'da 6 Aralık 2015'te göreve gelen döneminde bordo-mavililer hedeflediği zirvenin gerisinde kaldı. Bordo-mavililer Usta'nın başkanlığında, 2015-16 sezonunu 40 puanla 12. sırada tamamladı. 50. yılda şampiyonluk hedefi koyan Usta ve yönetimi, 2016-17 sezonunda da zirvenin uzağında kalırken, söz konusu sezonu topladığı 51 puanla 6. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılacak sıralamayı elde edemedi. Son iki sezondur, 'nda da etkili olamayan bordo-mavililer Avrupa kupalarına katılabilmek için Spor Toto Süper Lig'de kalan haftalarda iyi bir sıralamada sezonu tamamlamayı planlıyor.

    50. YILDA 1 PUANLIK FARK
    Trabzonspor, geçtiğimiz sezon oynadığı 23 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde ederek 35 puan topladı. Söz konusu dönemde dönemin lideri ile arasında 18 puanlık fark bulunuyordu. Bordo-mavililer bu sezon ise geçtiğimiz sezondan farklı bir görüntü sergileyemedi. Yapılan transferlere ve planlamalara rağmen bordo-mavililer adeta yerinde saymış oldu. Bu sezon ise ekibi oynadığı 23 maçta 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti. Bordo-mavili takım bu sonuçlarla geçtiğimiz sezona sadece 1 puanlık fark atabildi.

    1. 26 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:51
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