7 maçtır kaybetmiyor – Fotomaç – 26 Şubat 2018
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    26 Şubat 2018, Pazartesi
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    7 maçtır kaybetmiyor

    7 maçtır kaybetmiyor
    , Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda 7 maçtır yenilmiyor. Teknik direktör 'ın takımın başında deplasmanda çıktığı ilk maçta Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup olan bordo-mavililer söz konusu karşılaşmanın ardından deplasmanda 125 gündür kaybetmiyor. Karadeniz ekibi, Çalımbay yönetiminde deplasmanda oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik aldı ve bir kez mağlup oldu.
    1. 26 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:04
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