Gole hasret
ÜRETEN OYUNCU SIKINTISI VAR
KARADENİZ ekibinin son 6 haftadaki 4 golünü Burak Yılmaz, kaydetti. Ligin 16. haftasında Yusuf Yazıcı'nın golüyle Bursaspor karşısında 1-0 galip gelen bordo-mavililer, daha sonra gol üreten oyuncu konusunda sıkıntı yaşadı. Ligde Kardemir Karabükspor ile 1-1, Atiker Konyaspor ile 2-2, Fenerbahçe ile 1-1 berabere biten karşılaşmalarda Burak Yılmaz ile goller bulan bordo-mavili takım, daha sonra fileleri havalandıramadı. Göztepe ve Gençlerbirliği maçları 0-0 bitti, Medipol Başakşehir'e 1-0 kaybedildi.
Umutsuzluk hakim (Mini yorum: Olcay Çakır)
Kazanamıyorsa da kaybetmiyor aşamasından "kaybediyor ama" aşamasına gelindi. Trabzonspor'da işler çok kötü gidiyor. Teknik adam her hafta deniyor ama takımını kazandıramıyor. Burak Yılmaz dönüyor ama atamıyor, kolayı bile zora çeviriyor. Umutsuzluk camiayı sarıp sarmalamış durumda. Futbol kendini olumlu ya da olumsuz sonuçlar üzerinden besleyen bir oyun. Kayıp kayıpları tetikliyor. Kazanç kazançları. En kötüsü; camiaya umut olacak bir söylem geliştirilemiyor! Olsa da tatmin etmiyor.
- 21 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:20
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Şenol Güneş: Buradan dönmez
Toplam 2
Yorum
Bence Love Sadece bi Talisca 10 Numara Alternatif ama Bi Cenk Tosun Alternatif Degil physic Iyi Degil Larin ve Pektemek Cenk Tosuna cok Daha Yakin
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Şenol Güneş: Buradan dönmez
Toplam 2
Yorum
misafir atibanın artık yaşlandığını ve bacaklarının beynini dinlemediğini anlamak için bayern hezimeti mi yaşamak gerekliydi..
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Beşiktaş kader maçına çıkıyor o ise...
Toplam 16
Yorum
sadofb tepe tepe kullan beştaş!!
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