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    21 Şubat 2018, Çarşamba
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    Gole hasret

    Gole hasret
    Süper Lig'de Başakşehir'e sahasında 1-0 yenilen 'da ligin son 6 haftasında tek gol atan isim oldu. Ligin ilk 16 haftalık bölümünde 32 gol atarak maç başına 2 gol ortalaması yakalayan Karadeniz ekibi, son 6 haftada rakip filelere 4 kez havalandırdı. Bordo-mavili takımın son 6 haftada gol ortalaması 0,66 olarak gerçekleşti. Son 6 lig maçında 5 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Karadeniz ekibinde toplam 21 futbolcu görev yaparken, sadece 1 isim fileleri sarsma başarısı gösterdi.

    ÜRETEN OYUNCU SIKINTISI VAR
    KARADENİZ ekibinin son 6 haftadaki 4 golünü , kaydetti. Ligin 16. haftasında Yusuf Yazıcı'nın golüyle Bursaspor karşısında 1-0 galip gelen bordo-mavililer, daha sonra gol üreten oyuncu konusunda sıkıntı yaşadı. Ligde Kardemir Karabükspor ile 1-1, Atiker Konyaspor ile 2-2, Fenerbahçe ile 1-1 berabere biten karşılaşmalarda ile goller bulan bordo-mavili takım, daha sonra fileleri havalandıramadı. Göztepe ve Gençlerbirliği maçları 0-0 bitti, Medipol Başakşehir'e 1-0 kaybedildi.

    Umutsuzluk hakim (Mini yorum: Olcay Çakır)
    Kazanamıyorsa da kaybetmiyor aşamasından "kaybediyor ama" aşamasına gelindi. Trabzonspor'da işler çok kötü gidiyor. Teknik adam her hafta deniyor ama takımını kazandıramıyor. Burak Yılmaz dönüyor ama atamıyor, kolayı bile zora çeviriyor. Umutsuzluk camiayı sarıp sarmalamış durumda. Futbol kendini olumlu ya da olumsuz sonuçlar üzerinden besleyen bir oyun. Kayıp kayıpları tetikliyor. Kazanç kazançları. En kötüsü; camiaya umut olacak bir söylem geliştirilemiyor! Olsa da tatmin etmiyor.
    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:20
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